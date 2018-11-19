Malatya Park AVM'de karadeniz Rüzgarı

Malatya Park AVM'de Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürel etkinliği düzenlendi.

2 Aralık'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında ziyaretçiler Malatya Park'ta Karadeniz'e özgü ürünler ve bölgenin kültürel değerlerinin deneyimleyebilecek.

Öte yandan Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında geçtiğimiz yıl Yetenek Sizsiniz yarışmasında tanınan AKHOK dans ekibi gerçekleştirdikleri dans gösterisi ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.