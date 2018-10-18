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Malatya Park Sessiz Adımlar Spor Kulübünü ağırladı

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcularını ağırladı.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu‘nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Voleybol 1. Bölge Şampiyonası sona ererken Malatya Sessiz Adımlar Voleybol Takımı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonu oldu. Doğu Anadolu Bölge Şampiyonluğunun ardından başarılarına bir yenisini daha eklemek üzere yola çıkan ekibin bir sonraki durağı Samsun oldu.10-16 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonasında 2. lik elde eden Malatya temsilcisi sporcuları kupa ve madalyaları ile birlikte Malatya Park'ta düzenlenen yemekte ağırlandı.

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