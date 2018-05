Malatya Park’a 4 uluslararası ödül

Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından dünyadaki en seçkin projeleri seçmek amacıyla 1995 yılından beri Amerika’da düzenlenen Hermes Creative Awards, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Malatya Park’ı ödüllendirdi. Ödüller, Pazarlama Kampanyası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyası, PR Kampanyası, Özel Aktivite dallarında kazanıldı. Türkiye’nin sayılı Uluslararası Film Festivallerinden biri olan Malatya Uluslararası Film Festivali’ne verdiği destek ve birçok etkinliğine yaptığı ev sahipliği ile Hermes Awards’dan 4 büyük ödül almaya hak kazanan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi daha önce kazandığı ödüllere yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşıyor. Hermes Creative Awards, Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP- Association of Marketing and Communication Professionals)tarafından dünyadaki en seçkin projeleri seçmek ve yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla 1995 yılından beri Amerika’da düzenleniyor. Platin, Altın ve Mansiyon olmak üzere 3 ayrı ödül tipi bulunuyor. Her yıl tüm dünyadan binlerce projenin başvurduğu yarışmaya, şirketlerin pazarlama ve iletişim birimleri, reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları, prodüksiyon firmaları gibi pek çok uluslar arası kurum katılıyor.