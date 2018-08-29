Malatya Park’a 5 dalda ödül

2009 yılında Malatya iş adamlarının yatırımı ile hizmete başlayan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, birçok markaya ev sahipliği de yaparak ilklerin öncüsü oldu. Gerçekleştirdiği kampanyalar ile şehrin ve ülkenin gözde alışveriş merkezleri arasında yer alan Malatya Park AVM, bu yılda dünyanın en prestijli ödüllerini veren Stevie Awards’dan eli boş dönmedi.

Geçtiğimiz yıl 7.’si düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’ne yaptığı ev sahipliği ile birçok dalda ödül sahibi olan Malatya Park, 5 dalda ödüle layık görüldü.

60 farklı ülkeden katılımın sağlandığı ve iş dünyasının önde gelen iş rekabet ödülleri arasında yer alan Stevie Awards, dünyanın kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticilerini ödüllendiren dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı. Stevie İş Ödülleri’nin bu yılki ödül töreni ise 20 Ekim 2018 gecesi Londra’da gerçekleşecek.