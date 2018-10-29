Malatya Park'ta 29 Ekim coşkusu

Malatya Park AVM'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verildi.

Malatya Park fuaye alanında gerçekleştirilen konserde, 2. Ordu Bando Bölge Komutanlığı tarafından marş ve Türk sanat müziği parçaları çalındı.

Vatandaşlar, keyifli konseri büyük bir ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Yaklaşık 1 saat süren konser özellikle küçük çocuklar tarafından ilgiyle izlenirken 7'den 70'e herkes Cumhuriyet Bayramının coşkusunu yaşadı.