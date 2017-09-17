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17 Eylül 2017 13:07

Malatya Park’ta düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen Macera Parkuru etkinliğinde dereceye girenlere ödül verildi.

Malatya Park’ta düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

17 Eylül 2017 13:07


Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin yarıştığı Macera Parkuru etkinliği tamamlandı. Yaklaşık 1 ay süren etkinlik sonucunda dereceye girenlere bu gün ödülleri verildi.


Etkinlikte Beren Konbul birinci olurken, Elif Yaren Uğur ikinci, Melih Varol ise üçüncü oldu. Dereceye giren çocuklara, Malatya Park Yönetimi tarafından bisiklet hediye edildi.


Ödül törenine konuşan Malatya Park AVM Genel Müdürü Yılmaz Arslan, etkinliğin son derece güzel görüntülere neden olduğunu ifade ederek, dereceye giren çocukları tebrik etti.




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