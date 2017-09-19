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19 Eylül 2017 15:28

Malatya Park’tan öğrencilere diş temizlik seti hediyesi

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından öğrencilere diş temizlik seti hediye edildi.

Malatya Park’tan öğrencilere diş temizlik seti hediyesi

19 Eylül 2017 15:28


Konuyla alakalı olarak Malatya Park AVM’den yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni edilerek, diş temizliğine dikkat çekmek adına öğrencilere okul çantalarının ayrılmaz bir parçası olan diş temizlik setinin hediye edildiği belirtildi.


Diş temizliği alışkanlığının okul çağından itibaren yerleşmesi gerektiğinden yola çıkarak başlatılan kampanya ile bütün okul çantalarının diş temizlik setine kavuştuğunun ifade edildiği açıklamada, diş temizliğinin öneminden bahsedildi.




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