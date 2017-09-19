Malatya Park’tan öğrencilere diş temizlik seti hediyesi

Konuyla alakalı olarak Malatya Park AVM’den yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni edilerek, diş temizliğine dikkat çekmek adına öğrencilere okul çantalarının ayrılmaz bir parçası olan diş temizlik setinin hediye edildiği belirtildi.

Diş temizliği alışkanlığının okul çağından itibaren yerleşmesi gerektiğinden yola çıkarak başlatılan kampanya ile bütün okul çantalarının diş temizlik setine kavuştuğunun ifade edildiği açıklamada, diş temizliğinin öneminden bahsedildi.