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29 Haziran 2017 19:04

Malatya polisi uyuşturucu tacirlerine bayramda da göz açtırmadı

Malatya polisinin bayram öncesi ve bayram süresince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin engellemesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

Malatya polisi uyuşturucu tacirlerine bayramda da göz açtırmadı

29 Haziran 2017 19:04


Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bayram öncesi ve bayram süresince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin engellemesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak satıcılarına yönelik yürütülen iki planlı çalışma çerçevesinde toplam 19 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi. Çalışmalar kapsamında, şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramaları sonucu 25.55 gram metamfetamin maddesi, 60.40 gram toz esrar maddesi, 13.65 gram kubar esrar maddesi ile 19 adet ecstacy hap ele geçirildiği bildirildi.


Açıklamada batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, şahıstan toplam 482 adet uyuşturucu ecstacy hap ele geçirildiği belirtildi.


Açıklamada ayrıca, park, bahçe, okul çevrelerine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında ise, 3 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, şahıslardan toplam 4 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçlarından yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiği bilgisi verildi.




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