Malatya Ramazan gecelerine büyük ilgi

Ş. tarafından gerçekleştirilen Malatya Ramazan Geceleri farklı etkinliklere sahne oluyor.

Teravih namazı sonrası Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında gerçekleşen Malatya Ramazan Gecelerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ramazan Gecelerinde farklı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) sahne alarak, yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgi veriyor. Her gün teravih namazı sonrası başlayan Malatya Ramazan gecelerinde Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunarak, tiyatro, şiir, gösterileri yer alıyor

Gecede konuşan Diyanet-Sen Malatya Şubesi Başkanı Mehmet Engin, “Bin aydan daha hayırlı olan ve kadir gecesinin de içinde olduğu, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemde kurtuluş olan Ramazan ayının hepimize, ülkemize, İslam Alemine ve insanlığa huzur getirmesini diliyorum. Malatya Ramazan Gecelerini düzenleyen ve bizlere bu imkanı veren başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına, Kültür A.Ş.’ye ve tüm emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Zor günlerde geçtiğimiz bu günlerde Filistin, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan, Myanmar ve dünyanın birçok bölgesinde insanlık kıyımı yaşanıyor. Kadın, çocuk, erkek, yaşlı ayrımı yapılmadan insanlık katlediliyor. Medeniyet adı altında ülkelerin kendi çıkarları için binlerce hatta milyonlarca insana zulmediliyor. Terör - soykırım gibi nedenlerle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Bu terör eylemlerini gerçekleştirenleri ve onlara destek veren arkalarında kim veya kimler varsa onları şiddet ve nefretle lanetliyorum. Çünkü ne zaman ki ülkemiz sanayi, ekonomik gibi kalkınma hamlesini gerçekleştirirse hemen bir takım şer odakları devreye giriyor. Ülkemizin kalkınmasının önüne geçmek, birlik ve beraberliğimizi baltalamak ve komşularımızla birbirimizi düşürmek için ellerinden ne geliyorsa her türlü kötülüğü yapmaktadırlar. O halde bize düşen birbirimize kenetlenerek Allah’ın Peygamber Efendimiz (sav) aracılığıyla göndermiş olduğu Kuran-ı Kerim’i okuyarak, en iyi şekilde yaşayarak, peygamber efendimizin (sav) yaşadığı gibi yaşamak ve şer odaklarının içerimize fitne, fesat sokmasına izin vermemektir” diye konuştu.

Malatya Ramazan geceleri programında 04-06 yaş grubu öğrencileri okudukları Kuran-ı Kerim, ilahiler ile gönülleri mest etti. Program sonunda çocuklara hediyeler takdim edildi. Gece Yeşilyurt İlçe Müftü Vekili İhsan Mesut Akbaş’ın okuduğu dualarla son buldu.