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14 Nisan 2017 17:49

Malatya şampiyonluğun havasına girdi

TFF 1.

Malatya şampiyonluğun havasına girdi

14 Nisan 2017 17:49

Lig’de şampiyonluğun en iddialı adayı durumundaki Evkur Yeni Malatyaspor’un Salı günü sahasında Eskişehirspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde şehir bayraklarla süslendi.


Kışla Caddesinden, İnönü Caddesi boyunca uzanan tüm yollar adeta sarı-kırmızı renge boyanırken, pankartların ortak dilinde ise Süper Lig’e uzanan yolda takıma başarılar dilendi. Bir esnaf ise “Yeni Malatyaspor’a Süper Lig’de başarılar dileriz” yazılı pankartı açarak, adeta şampiyonluğu haftalar öncesinden ilan edip, takımına ne kadar güvendiğini de göstermiş oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi asılan pankartlarla ilgili 250 ile 500 lira arasında bir rakam belirleyerek, bu paranın kulübün hesabına yatırılması şartını koştu. Böylelikle hem şehir süslenirken, hem de Yeni Malatyaspor Kulübü’nün kasasına sıcak para girecek. Vatandaşlar uygulamayı doğru bulurken, şu ana kadar kulübe 30 farklı iş yeri ve şahıs tarafından bağış yapıldığı öğrenildi. 10 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkmanın eşiğine gelen Yeni Malatyaspor’un, salı akşamı oynayacağı Eskişehirspor maçının biletleri ise 3 günde tükenmişti.




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