Malatya-Sivas Karayolunda kaza: 2 yaralı

Yaralılardan biri çarpışma sonrası düştüğü ana yolda hızla gelen bir otobüsün daha altında kaldı.

Kaza Malatya-Sivas Karayolu Topsöğüt yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ufuk Mazıcı yönetimindeki 44 FD 137 plakalı otomobil kavşakta Furkan Arınç(21) idaresindeki 01 DCL 55 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan sürücü ile arkasında yer alan Feyzullah Fırat(19) yola savruldu. Bu sırada Sivas istikametinden gelen başka bir yarım otobüsünde altına kalan yaralı Feyzullah Fırat sürüklenerek ağır yaralandı.

Feci kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fırat’ın durumunun ağır olduğu, motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan her iki araç sürücüsü de jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken otobüste bulunan yolcularında ifadelerine başvuruldu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.