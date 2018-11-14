Malatya-Sivas karayolunda tır devrildi: 1 ölü

Kaza, Malatya-Sivas karayolu Cebiş Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet K. (29) idaresindeki 55 APV 25 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kısa sürede kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri devrilen tırın içinde sıkışan 2 kişiyi yapılan çalışmalar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada tırda bulunan Mürsel Çubukçu (35) yaşamını yitirirken sürücü Samet K. ise yaralandı. 112 sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.