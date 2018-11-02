Malatya sokaklarında dış cephe düzenleme çalışmaları

Battalgazi Belediyesi tarafından minibüs duraklarında yapılan düzenleme çalışmalarının ardından yakında bulunan sokaklarda da dış cephe tadilat ve düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Latif Okyay ve bazı birim müdürleri ile birlikte Eski Buğday Pazarı civarında bulunan sokaklarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler aldı. Burada esnaflarla bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, görsel kirliği ortadan kaldıran çalışma ile esnafların temiz bir ortama kavuştuğunu belirterek, “Minibüs duraklarının iç dizaynı yapıldıktan sonra gerek pasajlarla ilgili, gerek çevre düzenlemesi, gerek çarşı mekanlarının iç düzenleri ve dış düzenleri ile ilgili belediyemiz yoğun bir çalışma içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi olarak, çevre düzenlemesinin yanı sıra bina cepheleri ile ilgili de gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydeden Gürkan, “Burada zannedersem 500'ün üzerinde bir iş yerinin şu anda dış kaplama ve dış cephesi ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Bir taraftan görüntü kirliliği oluşturan o aksamlar kaldırılırken, bir taraftan da tabela anlamında, hem dış cephe sıva ve boya düzenlemesi anlamında belediyemiz çalışmalarını yürütüyor. Şu anda bu bölgede takriben 500 iş yerinin dış cephe giydirme çalışmaları belediyemiz tarafından yürütülmektedir. Geçtiğimiz günlerde Akpınar Çarşısı ile ilgili düzenlemeler bitirilmişti, ondan önce Çekirdek pasajı ve Günçalar pasajı çalışmaları bitirilmişti. Şu anda da hem burada, hem de İstanbul pasajında ve diğer çarşılarda dış cephe çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların öncelikle buradaki işyeri sahiplerine ve memleketimizin insanlarına, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.