Malatya sonbaharda objektiflere yansıdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında Diyarbakır ve Malatya'daki fotoğraf severleri sonbahar fotoğrafları çekmek için bir araya getirdi. Fotoğraf sanatçıları Malatya Merkez, Yeşilyurt, Arapgir'de sonbaharı objektiflerine yansıttı.

Dernek üyeleri Malatya'da sarı ve kahverenginin her tonuna bürünmüş sonbahar manzaralarını, günlük yaşamını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu görüntüledi. Fotono21 Başkanı Mehmet Kılıçoğlu eşliğinde 17 kişiden oluşan ekip, günübirlik gezi için Malatya'ya geldi. Yeşilyurt ile Gündüzbey' in sarı ve kahverengine bürünmüş manzaralarını fotoğrafladılar.

“Arapgir'de İlk Durak Taş Köprü”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu ise hafta sonu Arapgir İlçesi'ne gezi düzenledi. Fotoğraf severler sonbahar mevsimini objektiflerine yansıtmak için Arapgir ilçesinde bulunan tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını çektiler. Fotoğraf severlerin ilk durağı Arapgir'de bulunan tarihi Taşköprü oldu. Tarihi Taşköprü'yü sonbaharın eşsiz renkleri ile çeken fotoğraf severler unutulmaz bir gün yaşadı. Arapgir'de Suceyin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve bölgedeki en eski tarihi eserler arasında yer alan Taş Köprü sonbahar ayında verdiği eşsiz güzellik ile fotoğraf severleri bekliyor.

Fotoğraf severler ayrıca, eski Arapgir başta olmak üzere, Kozluk Çayı Kanyonu sonbahar çekimleri gerçekleştirdi.

Polat: “Malatya, Tarihi ve Kültürüyle Kendine Hayran Bırakan Bir Şehir”

Sanat Sokağı'nda Fotoğraf Makinası Müzesi ve Malatya Kültür evini ziyaret eden Diyarbakırlı Fotoğraf sanatçıları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile buluştu. Diyarbakırlı fotoğraf sanatçılarını Malatya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: “ Diyarbakır kardeş şehrimizdir. Her iki şehrin insanları birlik ve beraberlik anlayışı doğrultusunda vatan sevdası ile büyüyor. Diyarbakırlı kardeşlerimizi burada ağırlamak bizim için gurur verici. Malatya'mız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel özellikleriyle kendine hayran bırakan bir şehir. Sonbaharın gelmesiyle beraber sarının ve kahverenginin hüküm sürdüğü şehrimizi fotoğraflamak için Malatya'ya gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Malatya'yı şehircilik yönünden de çok gelişmiş ve düzenli bulduk”

Malatya'nın doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanlarına duydukları hayranlığını dile getiren Dernek Başkanı Kılıçoğlu ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Polat'a, davetinden ve ağırlamasından dolayı teşekkür etti. Kılıçoğlu, “Malatya'yı şehircilik yönünden de çok gelişmiş ve düzenli bulduk. Bu tür etkinliklerin önümüzdeki süre içinde çoğalarak devam etmesini diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Arapgir Fotoğraf gezisine katılan Mahmut Göğüs'de "Güzel bir etkinlik oldu, Arapgir'in sonbahar hali gerçekten çok güzel görüntüler sunuyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.