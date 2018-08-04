Malatya, Sosyal Yaşam Merkezi’ne kavuşuyor

Gürkan, Sosyal Yaşam Merkezi’ni Ekim ayı sonunda vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Malatya, Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulacak olan Sosyal Yaşam Merkezi’ne kavuşuyor. Ekin ayı sonunda hizmete sunulması hedeflenen Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, Sosyal Yaşam Merkezi’nin Malatya için önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Sosyal Yaşam ve Spor Merkezimizde çalışmalar son hızda devam ediyor. İlgililere vermiş olduğumuz talimatta Eylül ayı sonu itibariyle buranın bize teslimi, akabinde de Ekim ayı içerisinde de inşallah bir aksilik olmazsa iç dizaynı ile birlikte Ekim ayının sonu gibi açmayı düşünüyoruz. Tabi Sosyal Yaşam Merkezi içinde kapalı iki yüzme havuzu, ayrıca iki tane küçükler için olmak üzere dört tane yüzme havuzunun bulunduğu, 26 dalda spor eğitiminin yapılacağı ve bunlara uygun sahaların kapalı spor salonları oluşturuldu. Kafeteryası, yaşam merkezleri, nikah salonu ve içerisinde satış reyonlarının olduğu, fitness salonları, hamamları ile saunaların olduğu güzel bir yaşam merkezi olacak. Çok hızlı bir şekilde ilgili müellif firma çalışmalarını yürütüyor. Ekim ayı sonu gibi bunu inşallah vatandaşımızın hizmetine açarak, bu hizmeti de vatandaşımıza sunmuş olacağız” diye konuştu.