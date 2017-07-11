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11 Temmuz 2017 18:23

Malatya Stadı, yeni sezona yetiştirilmeye çalıştırılıyor

Süper Lig fikstürünün belirlenmesiyle Evkur Yeni Malatyaspor, ilk hafta Osmanlıspor ile sahasında karşılaşacak.

Malatya Stadı, yeni sezona yetiştirilmeye çalıştırılıyor

11 Temmuz 2017 18:23

11 Ağustos’ta başlayacak ligde 1. hafta maçlarında Evkur Yeni Malatyaspor’un ev sahibi olması kulübün, Gençlik Spor Bakanlığı’nın, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin planlarını bozdu.


Sadece 30 gün içinde passolig, locaların bölünmesi, elektronik reklam alanları ve ulaşım yolları gibi ciddi eksiklerin olduğu 160 kalem eksiği gidermesi gereken sarı siyahlı-kulüp, şimdi işlerin nasıl yetişeceğini düşünmeye başladı.


Bu arada dün Malatya’da gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yeni stadın yolları gündeme geldi. İlk hafta maçını yeni stadında oynamak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, bu eksiklerin bir an önce giderilmesini beklerken, stadın içi kadar dışı da büyük sorun teşkil ediyor. İl Koordinasyon Kurulu’nda konu üzerine açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, bağlantı yollarının sezon başlangıcına kadar yetiştirileceğini, bu sezon için ulaşım sıkıntısını açılacak ara yollarla aşmaya çalışacaklarını söyledi. Yeni stadın son durumu hakkında Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri de açıklamalarda bulunurken, tüm kurumların hızlı ve koordineli bir şekilde çalışması gerektiği vurgulandı.




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