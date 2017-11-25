Malatya Stadyumu’nda 27 bin 44 çiğ köfte dağıtıldı

Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı. Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve aynı zamanda Battalbey Çiğ Köfte’nin sahibi Sait Aybak, taraftarların tribüne ilgisini arttırmak amacıyla Malatya Stadyumu çevresinde taraftarlara 27 bin 44 adet çiğ köfte dürüm dağıttı. Çiğ köfte dağıtımı sırasında stantta bulunan Asbaşkan Sait Aybak, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Maç öncesi böyle bir organizasyon yapacaklarını daha önce duyurduklarını dile getiren Aybak, “Hem misafir taraftarımıza hem de stada gelen bütün taraftarlarımıza çiğ köfte dağıtıyoruz. Doğu ve Güney Doğu Bölgesi’nin tek temsilcisi Evkur Yeni Malatyapsor olduğu için burada misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Hem de Beşiktaş gibi bize İstanbul’da kapılarını açtığı için böyle bir jest yapalım dedik. Hem de büyük takıma karşı misafirperverliğimizi göstermek için çiğ köfte dağıtıyoruz. Stadımızın kapasitesi 27 bin 44, ve biz de 27 bin 44 tane çiğ köfte dürüm yaptık. Gelen herkese çiğ köfte dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.

“İnşallah galibiyetle ayrılırız”

Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet ve yenilmemeyi hedeflediklerini söyleyen Aybak, "Spor müsabakalarında fazla rastlanan bir olay değil. Aslında bir ilki de gerçekleştirdik sayılır. Bundan sonraki müsabakalarda da zaman zaman böyle çiğ köfte organizasyonları yapmak istiyoruz. Amaç stadımızı doldurmak. Öğrendiğim kadarıyla da Allah’a şükürler olsun bütün biletler tükendi. Stadımız tıklım tıklım dolu olacak. Neticesinde maçta da yanık seslerle inşallah galibiyetle veya beraberlikle ayrılırız diye düşünüyorum" diye konuştu.