Malatya Su Sporları olağan genel kurulunu gerçekleştirdi

Olağan genel kurulda genç iş adamı Ali Çetinkaya, MASUS'un kulüp başkanlığına seçildi.

Malatya'da su sporlarında önemli faaliyet yürüten MASUS, olağan genel kurulunu kulüp binasında gerçekleştirdi. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde, Ali Çetinkaya, yeni kulüp başkanı oldu.

Ali Çetinkaya başkanlığındaki MASUS yönetimi şu isimlerden oluşuyor: “Gökhan Menekşe, Şeref Özer, Ömer Altunhan, Ali Menekşe, Hüseyin Dirican, Vahap Karaaslan, Okan Kaya.”

“Elimizden gelen bütün fedakarlığı göstereceğiz”

Malatya Su Sporları Kulübü'nün yeni başkanı Ali Çetinkaya, görevin kendilerine verilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Çetinkaya, okul yıllarında çeşitli spor branşlarıyla uğraştığını ifade ederek, yaşamının her döneminde sporun içerisinde olduğunu, olmaya da devam edeceğini belirtti.

Çocuğunun spor yaptığını dile getiren Çetinkaya, “Bende bir sporcu babasıyım. Küçük kızım yüzücü. Sadece şahsım olarak değil aile olarak da sporun içerisindeyiz” diye konuştu.

Çetinkaya, Malatya su sporlarını iyi yerlere getirmeyi amaçladıklarını kaydederek, “Görevini üstlendiğim Malatya Su Sporları olarak gelecek nesillerimize faydalı olabilmek için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Elimizdeki bütün imkanları değerlendirip, faaliyetler yaparak sporun ve sporcunun gelişi için elimizden gelen bütün fedakarlığı göstereceğiz” diye konuştu.