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17 Ağustos 2018 15:50

Malatya takımları ikinci grupta mücadele edecek

Spor Toto BAL 2018-2019 sezonu grupları belli oldu.

Malatya takımları ikinci grupta mücadele edecek

17 Ağustos 2018 15:50

Buna göre, Malatya ekipleri Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor 2.Grup’ta mücadele edecek.


2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig grupları belli oldu. 80 ilden 151 takımın katılacağı BAL’da 8 grup 14 takımdan, 3 grup ise 13 takımdan oluştu.


Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.


22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak 2018-2019 Spor Toto Bal müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.


Grupta Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor’un yanı sıra Sivas Şarkışla Belediyespor, Erzincan Ulalar Belediye Gençlikspor, Tunceli Dersim 62 Spor, Elazığ Hankendispor, Kahramanmaraş 1920 Maraşspor, Kahramanmaraş Elbistan Belediyespor, Adıyaman Kahta Dirilişspor, Gaziantep Araban Belediyespor, Gaziantep Ankas İstiklalspor, Kilis Kilis Belediyespor, Şanlıurfa 11 Nisanspor, Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımları mücadele edecek.




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