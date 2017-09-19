Malatya Teknokentte AR-GE ve Teknoloji İşbirliği toplantısı yapıldı

AR-GE ve teknolojik işbirliği çerçevesinde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Teknokent Genel Müdürü Fatih Kocamaz, üniversite ve Teknokentin mevcut potansiyeli ve yetkinliğiyle ilgili bilgi verdi. Toplantıda, daha sonra bir operatör şirketinin AR-GE departmanı altında yapılan projelerin yürütülmesi hakkında genel stratejiler, ilerleyen süreçte hedeflenen yapılanma ve sektörel yatırımlarla ilgili kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonunda işbirliği içerisinde projeler geliştirme ve yapılabilecek faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından akademisyenler ve Teknokent üyeleri İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş ile bir araya geldi. Erkuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite altyapısının yeterliliği ve akademisyenlerin işbirliği geliştirme noktasında istekli olduğuna değinerek, operatör firmasıyla işbirliği geliştirilmesi noktasında destek verilebileceğini ifade etti.

Malatya Teknokentte düzenlenen toplantıya, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri öğretim üyeleri ve Malatya Teknokent yetkilileri, operatör şirketinin AR-GE Müdürü Seda Kolçak ve operatör şirketinin Üniversite-Sanayi Yöneticisi Bülent Kırval katıldı.