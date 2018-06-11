Malatya Telekomspor U17 takımı Kahramanmaraş’ta şampiyon oldu

Kademe müsabakalarında şampiyon olarak bir üst tura yükseldi.

2017 - 2018 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 6 takımın katılımıyla 7 - 10 Haziran 2018 tarihinde, Kahramanmaraş grup merkezinde oynandı. Türkiye şampiyonası Kahramanmaraş grup maçlarında A grubunda Malatya Telekomspor 3 maçını da kazanarak grubunu şampiyon tamamladı. Final maçında Diyarbakır DSİ takımıyla karşılaşan Malatya temsilcisi rakibini penaltı atışları sonucu saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdırdı.

Kahramanmaraş Batıpark futbol sahasında oynanan maçın normal süresi 3-3 berabere tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı müsabakada penaltı atışları sonucu rakibini 4-2 mağlup eden Malatya Telekomspor adını son 22 takıma arasına yazdırdı. Büyük başarı elde eden Telekomspor’da maç sonrası açıklamalarda bulunan antrenör Cumali Dedeoğlu, çalışmalarının meyvesini aldıklarını söyledi.

Telekomspor çatısı altından önemli işlere imza attıklarını kaydeden Dedeoğlu, “Burada takım olarak örnek bir mücadele ortaya koyduk ve şampiyon olduk. Bu başarımız çok çalışmamız eseridir. Ben çocuklarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki turdan da alnımızın akıyla çıkacağız” diye konuştu.