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30 Haziran 2018 16:48

Malatya Ticaret Borsası Haziran Ayı Meclis Toplantısını yaptı

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB)Haziran ayı Meclis Toplantısı meclis kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası Haziran Ayı Meclis Toplantısını yaptı

30 Haziran 2018 16:48


Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında toplanan mecliste daha sonra yönetim kurulu adına söz alan Başkan Ramazan Özcan, üyelerinin katılımı ile Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, katılan üyelere teşekkür etti. Yönetim kurulu olarak bir aylı süre zarfında yaptıkları çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Özcan, ayrıca borsa olarak yürüttükleri projeler hakkında da üyeleri bilgilendirdi.


Toplantı meclis üyelerinin de dilek ve temennileri ile son buldu.




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