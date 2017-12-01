Malatya Ticaret Borsası Meclisi toplandı

Meclis Başkan vekili İdris Payza başkanlığında toplanan Kasım ayı meclisinde çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, oda olarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Malatya Ticaret Borsasının akredite oda olması ile ilgili çalışmaları ele aldıklarını ifade eden Özbey, “Akreditasyon biriminden yetkililer de odamızda gerekli çalışmaları yapıyor. Malatya Ticaret Borsasını inşallah kısa sürede 5 yıldızlı borsa seviyesine çıkaracak adımları hızla atıyoruz” dedi.

Malatya Ticaret Borsasının TOBB tarafından akredite edilerek hizmetlerine devam edeceğini kaydeden Özbey, “En kısa sürede e- ticarete de geçeğiz. Bu şekilde üyelerimiz oturdukları yerden bilgisayarlarının başından işlemlerini yapabilecekler. Bununda şuan son şeklini vermek üzereyiz. Malatya Ticaret Borsası üyelerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.