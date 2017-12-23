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23 Aralık 2017 15:47

Malatya Ticaret Borsası’ndan Geleneksel yıl sonu yemeği

Malatya Ticaret Borsası (MTB) tarafından 1.

Malatya Ticaret Borsası’ndan Geleneksel yıl sonu yemeği

23 Aralık 2017 15:47

Geleneksel Yıl sonu yemeği düzenlendi.


Özel bir restoranda gerçekleşen yemeğe Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MTB Meclis Başkanı Mehmet Ali Baştürk, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, resmi kurum ve kuruluşların müdürleri ile borsa üyeleri katıldı.


Gecenin açılışında bir konuşma yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, katılan tüm davetlilere teşekkür ederek borsa olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Büyük Şire Pazarı ve Arasa ile ilgili görüşmeler yaptıklarını anlatan Özbey, “Her iki pazarımızda özellikle Şire Pazarımızda 30 yıldır yapılmayan çalışmalar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın destekleriyle ve yardımlarıyla yapıldı. Pazarda yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile hijyen şartlarına kavuşulduğunu belirten Özbey, “Bunun akabinde Yeşilyurt ilçe belediye başkanımızın destek ve yardımlarıyla Arasanın aydınlatma sistemini yeniden yapıldı. Şahsım ve yönetimim adına buradan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük hizmetlerde hep birlikte olacağız” dedi.


Malatya’da ticaret merkezi oluşturmaya talip olduklarını dile getiren Özbey, “Biz bunu sizden talep ediyoruz. Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde olabilir yada Yeşilyurt ilçemizin sınırlarında olabilir. Biz Malatya’mıza yakışır Büyükşehir’e yakışır bir ticaret merkezi oluşturmak için sizlerden yer istiyoruz. Bu yeri tahsis ederseniz ve verirseniz biz Malatya’mıza yakışır bir Ticaret Merkezi yapma sözünü veriyoruz. Şuan iki pazarımızda gerçekten Malatya ilimizde ticari anlamda yakışmadığını hepimiz biliyorsunuz ve görüyoruz” ifadelerine yer verdi.


Malatya Ticaret Borsasının 5 yıldızlı bir borsa statüsüne kavuşması için çalışmaların sürdüğünü de kaydeden Özbey, “Malatya Ticaret Borsasında aktivasyon sistemine geçişte son aşamasına geldik. Amacımız şu beş yıldızlı borsa olmak. Bu şekilde yurtdışındaki bir borsayla ne işlem yapılıyorsa, ticaret borsası olarak sizde aynı işlemi yapacaksınız” ifadelerini kullandı.




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