Malatya TSO Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, “Ülke olarak ekonomik saldırı altındayız” dedi.

Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında, 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Temmuz ayı mizanı okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, son dönemler de Türkiye’deki döviz kurlarındaki hareketliliğin ticari döngüyü engelleyerek sebebiyet verdiğini belirtti. Döviz kurlarındaki hareketliğin ticari döngüyü engelleyerek büyük sıkıntılara sebebiyet verdiğini belirten Sadıkoğlu, “Ülke olarak ekonomik saldırı altındayız. Türkiye ekonomisine yapılan her türlü ahlaksız saldırı ve yaptırımlara karşı iş dünyası olarak devletimizin yanındayız. İş dünyası olarak bu süreci paniğe kapılmadan, doğru adımlarla aşacağız. Ticaret insanların ekonomiye katkısını sağlayıp ülke istihdamını bir yere gelmesi için önemli ve gerekli olan bir kuraldır. Amacımız yurtdışındaki ithal edilen ürünleri burada üreterek, çalışarak ve gayret göstererek bu ülkenin hiçbir kimseye bağımlı ve muhtaç olmadığını göstererek ekonomiye yapılan ter türlü spekülasyonlara etkilenmeyen ülke olarak gücümüzü herkese göstermek olmalıdır. Artık mecbur olmadıkça kamu harcamalarını ve fuzuli devlet dairelerindeki masrafların kontrol altına alınmasını iş adamları olarak arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu banka faiz oranlarının da yüksek olduğuna değinerek, “Hükümetimizin bankalarla iş dünyasını bir araya getirerek bu yüksek faiz oranlarından dolayı sıkıntı yaşayan ülkemize katkıda bulunan ekonomi ile uğraşan, üreten, istidam oluşturan, tüccar, esnaf ve sanayicinin sıkıntılarını giderilmesini arzu ediyoruz. Bu sürecin geçici olduğunu umut ediyoruz. Bu süreçte hükümetimiz istikrarlı ve güvenli adımlar atmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının, vatanına ve bağımsızlığına düşkün bir milletin gurur günü olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

”Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve bu mücadeleye omuz verenlere büyük bir şükran ve minnet duyuyoruz. Onların bu mücadelesi bizlere, yarınlara bakarken büyük bir güç katıyor. Biliyoruz ki bizler bir ve beraber olduğumuz zaman önümüzde kimse duramaz. Onlara layık olabilmek vefa ve minnet borcumuzu ödemek için biz iş dünyasına düşen de daha fazla üretmek, daha fazla istihdam sağlamaktır. Büyük minnet duyduğumuz şehitlerimiz ve gazilerimiz, ebediyete kadar kalplerimizde yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”

Komite çalışmalarına da ara vermeden düzenli bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Ticaret ve Sanayi Odalarının yapısını da meslek komitelerimiz oluşturuyor. Malatya iş dünyasının nabzını tutan komitelerimiz, şehrin ortak aklı dediğimiz dinamiğin en önemli bileşenidir. Komite toplantılarında üyelerin problemlerini ve sorunlarının tespit edilmesi yönetim kuruluna bilgi verilmesi bu sorun ve taleplerin nasıl çözebiliriz. Bizlerde üzerimize düşeni yaparak genel anlamda Bakanlıklara, TOBB’un yetkili meclisleri başta olmak üzere yerel anlamda da ilimizdeki kamu kurumlarına gerek yazılı, gerek sözlü olarak aktarıyoruz. Yönetim olarak komitelerimizin aldığı kararların takipçisi oluyoruz. Çözüm alıncaya kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu ay içerisinde gerçekleştirilen 6. Komite toplantısında, kayısının ihracatının artırılmasına yönelik, ihracat, üretim ve yurtiçi, yurtdışı pazarlama sorunlarını çözmek amacıyla odamız bünyesinde ihracatçı, üretici, ilgili kamu ve özel kurumların katılımı ile bir komisyon oluşturmaya karar verdik. Bugüne kadar sektörel sorun ve taleplerle ilgili toplamda 49 adet yazı yazılmış olup birçoğu çözüme kavuşmuştur.” şeklinde konuştu.

7143 sayılı kanun ile Malatya TSO’nun üyelerinin geçmiş yıllara ait oda aidat borçlarının birikmiş faizlerinin silinmesi ilgili 617 firmanın yapılandırmadan yararlandığını dile getiren Sadıkoğlu, “450 bin TL tahakkuk edilmiştir. Bu miktarın 270 bin TL’si tahsil edilmiştir. Ticaret erbabına bu konudan dolayı göstermiş olduğu duyarlığa teşekkür ederiz” dedi.

Sadıkoğlu, önceki dönemdeki yönetim kurulunun gerçekleştirmiş olduğu Dezavantajlı Grupların İşgücüne katılımı ile ilgili AB Projesinde görülen eksikliklerden dolayı Malatya TSO’ya 31 bin Euro ceza kesildiğini belirterek, “İkili ilişkiler ve gayretli çalışmalarımızdan dolayı eksik evrakların tamamlanması ile ilgili ek süre aldık. Kısa bir sürece birçok eksik evrakı tamamlayarak odamızı 21 bin EURO yani 158 bin TL cezadan kurtarmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre; Malatya’dan yılın ilk yedi ayında gerçekleştirilen ihracat rakamının 197 milyon dolar olduğunu anımsatan Sadıkoğlu şöyle konuştu:

“Bu rakamların daha üst seviyelere ulaşması gerekiyor. Ekonominin gelişmesi için ihracat yapmamız lazım. Üretim yapmamız gerekiyor. Sektörler arasında en fazla ihracat ise kuru kayısı, Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörlerinde sağlanırken, üçüncü sektör ise Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü oldu. Kayısının önemli bir ihracat rakamlarına tekamül ettiğini görüyoruz. Sektörel gelişimlere de açık olmamız lazım. Malatya’nın kayısının dışında üretime yönelmesi gerekiyor. Tekstil kendiliğinden oluşan bir katma değer haline geldi. Malatya’nın teşviklerde 6. Bölge olması avantajıyla teşvikle ilgili SSK işveren payının düşük olması gerek yurtdışı gerek yurtiçinde tekstil sektörü ile uğraşan yatırımcıların buraya gelmesi Malatya sanayisine yatırım yapması sağlıyor. Biz bunun önünü açmak için önümüzdeki süreçte tekstilcilere ait, tekstil kümelenmeleri ilgili organize sanayinde arsa tahsisi ilgili sayın valimizle yapmış olduğumuz toplantıda toplamda 120-130 tane tekstilcinin buraya gelmesi için ucuz fiyatlı bin, iki bin yada üç bin metrekarelik alanlar yaparak, apartman ve bodrum aralığında üretim yapanları profesyonel fiziki şartları oluşmuş konumlara getirerek gelişmelerini amaçlıyoruz.”

Daha sonra ticari mesleğinde uzun yıllar Malatya ekonomisine katkı sağlayan üyelere Malatya TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Özkan tarafından plaket takdim edildi.

Üyeler de Sadıkoğlu ve Özkan’a teşekkür ettiler.