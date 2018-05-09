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09 Mayıs 2018 16:53

Malatya Turgut Özal Üniversitesi TBMM’den geçti

Malatya’ya kurulacak ve 8.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi TBMM’den geçti

09 Mayıs 2018 16:53

Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal’ın adını taşıyacak olan ikinci üniversite Türkiye Büyük Millet Meclisinden onay aldı.


Konuyu değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın ismi Turgut Özal Üniversitesi olarak memleketimizde yaşatılacak. Malatyamız birçok alanda marka şehir olduğu gibi ilimde de marka şehir olacak" dedi.


Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin İnönü Üniversitesine bağlı Su Ürünleri ve Ziraat fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve meslek yüksekokulları ile yeni fakültelerden oluşacağını belirten Bakan Tüfenkci, "Turgut Özal Üniversitesi Ankara’da kurulduğu zaman Malatyalılar sitem etmiş, “Bu iş Malatya’da olmalıydı” demişti. Geçen ay rahmetli Özal’ın ölüm yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle Malatya’nın beklediği bu müjdeli haberi vermiş, Malatya’ya Turgut Özal adıyla ikinci bir üniversite kurulacağını duyurmuştu. Üzerinden bir ay bile geçmeden ilgili tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden de onay aldı. Malatya’mıza ikinci üniversiteyi kazandırma yolunda önemli bir aşama kaydettik. Şimdi 24 Haziran’a giderken Malatya’mıza Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulacak olmasının mutluluğunu yaşıyor, Malatya’mızın bilimde gelişmesine ve ülkemizin geleceğine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.


İnönü Üniversitesindeki öğrenci yoğunluğunun ikinci üniversite olan Turgut Özal Üniversitesi ile paylaşılacağına işaret eden Bakan Tüfenkci, üniversitelerin şehrin marka olmasında en önemli dinamik olduğunu belirtti. Tüfenkci, “Uzun süre üniversitelerin bölündüğü tartışması ile gündem oluşturmaya çalışan muhalefet de görecek ki Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile şehrimizin sosyal yaşam standartları daha da artacak, Malatyamız ekonomik fırsatlar anlamında daha cazip kılınacak, üniversitelerimizle-kent etkileşimi daha üst noktaya taşınacak" dedi.


“Malatya’ya Özal Müzesi kurulacak”


Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Malatya’ya Turgut Özal Müzesi kurulacağını da aktardı. Malatya’da şuanda İnönü Üniversitesi içinde olan müzenin başlı başına tıpkı Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan Müzeleri gibi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde olacağını belirten Bakan Tüfenkci “Türkiye’ye lig atlatan lider olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a yakışır müzeyi kuracağız” diye konuştu.




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