Malatya U13 Futbol Ligi başlıyor

2 grupta 15 takımın yer alacağı ligde, A grubunda Konak Belediyespor, Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor, Pütürge Gençlik Spor, Anadolu Selçuklu Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Karakavakspor, Malatya Fenerspor, Kale Gençlerbirliği, B grubunda ise Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Telekomspor, Sanayispor, Erkenek Hürriyetspor, Yeni Malatyaspor, Akçadağspor mücadele edecek.

Levent Doğandemir: "Her şey yolunda gidiyor"

Pazar günü oynanacak karşılaşmalar öncesi tüm takımlara başarılar dileyen Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, yaptığı açıklamada “Bu hafta sonu ligimiz başlıyor. Şampiyon olacak takım bu yıl statü gereği şampiyonaya katılmayacak. İyi bir U13 takımımız var. Genç yetenekli, kaliteli çocuklarımız var. Gerek okullarda ve gerekse futbol okulumuzda yaptığımız seçmelerden performansı iyi olan oyunculardan kadro oluşturduk. Murat Uçkun ve Engin Fırat hocalarımız birebir takımla çalışmalara katılıyor. Yaş grubu gelişime müsait olduğu için tecrübeli hocalarımız antrenmanlara katılıyor. Şuan altyapımızda her şey yolunda gidiyor” şeklinde konuştu.

“İddialı ekibimiz var”

’Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz’ sloganıyla başlatılan futbolu okulu kayıtlarının sürdüğünü belirten Doğandemir, “Malatya futbolunun geleceği için okulları tarayıp yetenekli çocukları küçük yaşlardan itibaren Yeni Malatyaspor altyapısına kazandırmak istiyoruz. Özellikle bu sezon iddialı bir teknik ekibimiz ve takımımız var. Yeni Malatyaspor Futbol Okulu yeni sezon kayıtları sürüyor. Ailelerden yoğun bir ilgi var. Yaz futbol okullarında yetenekli çocuklarımızı keşif etmemiz çok yüksek. Alt gruplarımız olan U14’den U17’ye kadar geçmiş dönemden gelen yetenekli çocuklarımızı orada tespit ettik. Bu çocuklarımızı kulüp bünyemize alarak lisanslarını çıkartıyoruz. Yeni Malatyaspor’umuz Süper Lig’de ilk sezonunda başarılı grafik sergilediğinden dolayı halkımız takımlarının altyapısına büyük bir teveccüh gösteriyor” diye konuştu.