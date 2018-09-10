Malatya Uluslararası Film Festivali hazırlıkları sürüyor

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Türkiye-Azerbaycan ortaklığıyla yapılacak Malatya Uluslararası Film Platformu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamındaki Malatya Film Platformu, bu yıl uluslararası nitelik kazanıyor. Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen tanırım toplantısında konuşan Festival Direktörü Suat Köçer, Türkiye'de ve dünyada festivallerin desteklenmesi için platformlar kurulduğunu ifade ederek, ilkini geçen hayata geçirdikleri Malatya Film Platformu ile yapım öncesi projelerin desteklendiğini söyledi. Bu dönem 3 kısa filme yapım desteği sunduklarını kaydeden Köçer, "Festival kapsamında düzenlediğimiz Malatya Film Platformu'nu bu yıl uluslararası hale getireceğiz. Biz Türkiye'nin inisiyatifinde, öncülüğünde, yakın coğrafyada sinema, film projelerinin desteklenmesi için bir yapı oluşturduk. Bu yapının da ilk partneri Azerbaycan olacak." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı Kinostüdyo Direktörü Müşfiq Hatemov ise Malatya Uluslararası Film Festivalinin önemine değinerek ülke olarak aktivitelere katılmak istediklerini ifade etti. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin dünyaya açılacağına inandığını sözlerine ekleyen Hatemov, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise festivalin yapıldığı günden bugüne kadar Türkiye'nin önemli etkinliklerinden biri haline geldiğini dile getirdi. Sinemanın, kültürlerin yayılmasında en önemli faktör olduğunu ifade eden Polat, "Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam'da bataklığa saplanmıştır ama saplandığı bataklığı 'Rambo'lar ve benzeri artistlerle zafere dönüştürme gayretine girişmiştir. Şu an dünyaya sorsanız, Amerika'nın Vietnam'daki bataklığını değil kahramanlıklarını konuşur. Bu sadece bir yanıltmadır. Aynı zamanda sinemayı çok iyi bir şekilde stratejik bir araç olarak kullanmalarıdır. Bölgenin diğer aktörleriyle birlikte biz tekrar tarihteki büyük gücümüzü almamız gerekiyor. Ülkenin büyüme stratejisine denk olarak da kültürde sanatta aynı büyüklüğü gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Köçer ve Hatemov tarafından platform kapsamında partnerlik anlaşması imzalandı.