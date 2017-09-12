Malatya Uluslararası Film Festivalinden Türk sineması sempozyumu

Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yılki yenilikler kapsamında, ‘Festivale Doğru’ başlığıyla önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor.

Festivale bir ay kala gerçekleştirilecek “Türk Sinemasında Yerel Kodlar” başlıklı sempozyumda, 100 yılı geride bırakan Türk sinemasının yerel değerler ve yerliliğe bakışını çok sayıda önemli ismin katılımıyla etraflı biçimde masaya yatırılacak.

22 ve 23 Eylül tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek sempozyum, beş ayrı oturumdan oluşacak. Yönetmen, yapımcı, sinema yazarı ve akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacağı sempozyum, ‘Yerellik/Yerlilik Ekseninde Türk Sinema Tarihine Bakış’ alt başlığını taşıyor. Sempozyum, Türk sinemasının yerel kodlarla ilişkisinden geleneğe bakışına, yerlilik arayışlarından yeni Türk sinemasının ilham kaynaklarına değin çok sayıda başlıkta akademik tebliğ ve konuşmalardan oluşacak. İshak Aslan, Abdulhamit Güler, Hediyetullah Aydeniz, İhsan Kabil ve Faysal Soysal’ın oturum başkanlıklarını üstleneceği etkinlikte sinemaseverler de soru ve görüşleriyle katkıda bulunabilecek.

Sinema yazarı Tuba Özden Deniz koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek sempozyuma Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, sinema yazarı Barış Saydam, Arş. Gör. Mesut Bostan, sinema yazarı ve 7. Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, yönetmen Mesut Uçakan, Hüseyin Etil, yönetmen Nazif Tunç, Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya Gökçek, yönetmen Derviş Zaim, Öğr. Gör. Meltem İşler Sevindi, Hilal Turan, yönetmen Atalay Taşdiken ve yönetmen Reis Çelik, konuşmacı olarak katılacaklar.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek oturumlardan birinde ise yerel kültürünü evrensel boyutlara taşıma noktasında tüm dünyada beğeni toplayan İran Sineması örneği üzerinde durulacak. Yönetmen Faysal Soysal’ın oturum başkanlığını yapacağı İran Farabi Sinema Kurumu’nun yöneticilerinden Amir Esfandiari ile İran sinemasına yönelik çalışmalarıyla tanınan sinema yazarı Rıza Oylum, konuşmacı olarak katılacak. Sempozyumda sunulan akademik tebliğler ve konuşmalar kitap haline getirilerek Malatya Uluslararası Film Festivali kitaplığına kazandırılacak.