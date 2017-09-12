Malatya Valisi Ali Kaban, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şubesine ziyaret etti. Burada BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Kaban’a Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç’de eşlik etti. Ziyarette konuşan Vali Ali Kaban, özellikle yerel gazetelerin resmi ilanlarla desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Kıt kanaat yayınlarını devam ettiren yerel gazeteler, resmi ilan ücretleri ile ayakta duruyorlar” ifadelerini kullandı. Kaban, “1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu, kurum ve kuruluşların resmi ilanlarının gazetelerde yayınlanmasında aracılık hizmeti yaparak önemli bir göreve ifa etmektedir. Ancak dijital çağın yaşandığı günümüzde gazeteleri satın alarak okuyan kitle az. Bu konu da Basın İlan Kurumunun bir çalışması olduğunu biliyoruz. Dijital teknolojide, ilanların internet ortamında da yayınlanması için ilan. gov.tr olsun gazetelerin internet siteleri olsun, buralarda da resmi ilanların yayınlanması önemlidir” şeklindeki konuştu. Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ise kurumunun amacının Anadolu basınının gelişimine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Kurum olarak basın çalışanlarına faizsiz kredi, gazetecilerin derneklerine de yılda bir kez de olsa karşılıksız yardım yapılıyor” dedi.

Nihat Abacı, Malatya yerel medyası hakkında da bilgi aktarıp, Malatya basınının iyi bir yerde olduğunu da kaydetti. Abacı, şube olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi aktararak, ‘Yerel gazete al altın kazan kampanyasını’ hatırlatarak, yeni projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. Nihat Abacı, Basın İlan Kurumunun yapısı, işleyişi, gazetelerin uymak zorunda oldukları kurallar, resmi ilanların dağıtımında geçerli olan kriterler, basın derneklerine ve gazetecilere yapılan yardımlar, yazılı basın ve internet medyası ile ilgili kurumsal çalışmalar, gibi konularda bilgi verdi.

Bu arada, ziyarette Abacı Kaban’a, günün anısına BİK’in çıkardığı, Basın penceresinden Harb-i umumi ve Çanakkale isimli prestij kitabını hediye etti.