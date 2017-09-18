19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya’da bulunan gazi ve şehit aileleri derneklerinin başkan ve üyeleri Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesi, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı başkan ve üyeleri, Vali Kaban’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban, “Bu gün üzerinde yaşadığımız coğrafya çok sıcak bir coğrafya. Bu coğrafyaya gelmek de zor oldu, bu coğrafyada kalmak da zor oldu. Burada tarihin akışına baktığım zaman bu kadar uzun süre bu coğrafyayı elinde tutabilmiş nadir iki milletten birisiyiz. Biz dünyanın en çok değişime uğradığı zamanlarda bu coğrafyayı elimizde tuttuk. Bu coğrafya hem bu manada insanların bir emaneti hem de Orta Asya’dan kalkıp gelen atalarımızın bir emaneti, bizi biz yapan ortak değerlerimizin yaşatıldığı bir toprak parçası. Ama öylesine kutsal bir toprak parçası ki her zaman için bizleri buradan geri Orta Asya’ya göndermek isteyenler oldu. 20. yüzyılın başında bunları denize dökmüştük. Onlar halen uzaktan büyük bir iştahla bu emellerini gerçekleştirmek için buraya bakıyorlar, şükürler olsun ki milletimiz devleti ile birlikte geçtiğimiz yıl içerisinde de benzer bir iştahlı girişimi püskürtmeyi başardı” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kaban, “Unutmayalım ki buradaki en büyük başarı devleti ile milleti ile bu topraklarda yaşayan herkesin barış içerisinde birlikte yaşama deneyimini, tecrübesini başarı ile verebilmiş olması. Asıl olan bunda kimlerin rol aldığı, ayrıntıları değil. Biz bu oyunu biliyoruz, önemli olan oyunu bilmektir, oyuna göre tavır almaktır, oyuna göre bu topraklarda yaşayan herkes devleti ile milleti ile tavrını almıştır. Bir şekilde bizi bu topraklardan göndermek isteyen herkese büyük bir şekilde cevabını vermiştir” dedi.

Türk milletinin gazilere ve şehitlere minnettar olduğunu aktaran Kaban, “Burada gazilik kurumunun önemi Şahadet kurumu ile başa baş gider, kendisine Şahadet nasip olmayan şehide gazi, kendisine Şahadet nasip olan gaziye de şehit diyoruz. Bu anlamda gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. En değerli varlığı olan canını memleketi için ortaya koymuş olan bütün gazilerimizi hürmetle anıyorum, aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyorum. Gazisi ile şehidi ile çok zengin bir toprakta yaşıyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimiz bizim için bu topraklarda kalmanın güvencesidir. O anlamda da sizler sağ olun, var olun” diye konuştu.