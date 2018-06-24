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24 Haziran 2018 14:04

Malatya Valisi Ali Kaban oyunu kullandı

Malatya Valisi Ali Kaban Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Malatya Valisi Ali Kaban oyunu kullandı

24 Haziran 2018 14:04

Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Fatih Ortaokulunda kullandı.


Oy kullanmaya eşi Neriman Kaban ile birlikte giden Kaban çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Vali Ali Kaban, “Demokrasinin olmasa olmazı bir seçimi daha idrak ediyoruz. Memleketimize, bugünümüze, geleceğimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada en önemli husus bu seçimin ve bütün seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde suhuletle, sükûnetle başlatılıp bitirilebilmesidir. Bu anlamda Türkiye geçmişteki tecrübelerine bakılırsa bu demokrasinin uygulandığı bütün zamanlar içerisinde seçimlerde gayet başarılı bir sonuç elde etmiştir. Bu anlamda başarılıyız. İnşallah bu gün de güven ve huzur ortamı içerisinde bir seçimi daha ilk kez tabi ki bu anayasa değişikliğinden sonra yapılacak olan ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerini bitirmiş olacağız. Malatyamız zaten bu hususlarda geçmişte olduğu gibi barış içinde birlikte yaşama umdesine seçimlerde de riayet etmiştir. Hayatımızın yaşamımızın bütün sürecinde de bu hakimdir bu anlamda Malatya olarak mutluyuz. Bundan dolayı da gerçekten övünebiliriz” diye konuştu.




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