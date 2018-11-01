Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Fındıklı'ya ziyaret

Malatya Voleybol Hakem Ve Gözlemcileri Derneği, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Malatya Voleybol Hakem Ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Salduz, Yönetim Kurulu Üyesi Baki Baki Alparslan ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Malatya Voleybol Hakem Ve Gözlemcileri Derneği, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Malatya Voleybol Hakem Ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Salduz, yönetim kurulu üyesi Baki Baki Alparslan ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı. Malatya Hakem ve Gözlemcileri Derneğimizin pazar günü yapılan 4.Olağan Genel Kurulundan güven tazeledikten hemen sonra Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'yı makamında ziyaret ederek hem yeni idari bina için hayırlı olsun da bulunup hem de şimdiye kadar ki yapmış oldukları faaliyetler de yanlarında bulundukları ve sürekli destek oldukları için, il müdürümüze teşekkür ettiler aynı zamanda da bundan sonra ki dönemde de yine desteklerinin devamını beklediklerini ifade ettiler.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı da ‘' Bütün branşlar ilimizde sevk ve idaremizde faaliyetlerini yürütmektedirler. Ancak uzun süre emek verdiğimizden dolayı Voleybolun kalbimizde elbette ayrı bir yeri var, bu bakımdan voleybol camiamıza bundan önce desteklerimiz devam ettiği gibi bundan sonra da her türlü desteğimiz devam edecek'' diye konuştu.