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16 Eylül 2017 12:25

Malatya Vuslat TV’den televizyonun kapatıldığı iddialarına cevap

Malatya’da yayın hayatına devam eden Vuslat TV hakkında ortaya atılan televizyonun kapatıldığı iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Malatya Vuslat TV’den televizyonun kapatıldığı iddialarına cevap

16 Eylül 2017 12:25


Selam Medya Grubu Yönetim kurulu Başkanı Fahri Memur, Vuslat TV’nin satıldığı veya kapatıldığına dair son günlerde çıkan iddiaların doğruyu yansıtmadığını söyledi. Memur, “Televizyonumuz mevcut yönetimi ve siz izleyicilerimizin desteği ile yayın hayatına devam ediyor. Selam Medya Grubu’nun, bünyesinde bulundurduğu Vuslat TV, Vuslat Gazetesi, Radyo Selam ve vuslathaber.com haber sitesi ile ilimizin önemli bir medya gücü olduğu unutulmamalıdır. Bizlere maddi ve manevi desteği olan siz halkımıza daha kaliteli yayın hizmeti sunmak için çalıştığımızın bilinmesini isteriz.” ifadelerini kullandı.




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