Malatya Vuslat TV’den televizyonun kapatıldığı iddialarına cevap

Selam Medya Grubu Yönetim kurulu Başkanı Fahri Memur, Vuslat TV’nin satıldığı veya kapatıldığına dair son günlerde çıkan iddiaların doğruyu yansıtmadığını söyledi. Memur, “Televizyonumuz mevcut yönetimi ve siz izleyicilerimizin desteği ile yayın hayatına devam ediyor. Selam Medya Grubu’nun, bünyesinde bulundurduğu Vuslat TV, Vuslat Gazetesi, Radyo Selam ve vuslathaber.com haber sitesi ile ilimizin önemli bir medya gücü olduğu unutulmamalıdır. Bizlere maddi ve manevi desteği olan siz halkımıza daha kaliteli yayın hizmeti sunmak için çalıştığımızın bilinmesini isteriz.” ifadelerini kullandı.