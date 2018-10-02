Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 3 Ekimde açılıyor

düzenlenecek olan Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 3 Ekimde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek fuar 3-7 Ekim tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi yanındaki fuar alanında düzenlenecek. Fuar öncesi basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. Polat, 03-07 Ekim tarihleri arasında bu yıl 6.'sını gerçekleştireceklerini belirterek,” Yapı Dekorasyon Fuarı da Malatya'mıza ve bölgemize hizmet edecek. Malatya'nın büyükşehir olması sadece isminin büyükşehir olması ile elbette mümkün değil. Bunun altlıklarını bizim tamamlamamız gerekiyor. Malatya'mızın fuarlar şehri, müzeler şehri olması ayrı bir önem arz ediyor. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak toplamda 8 fuar organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu fuar organizasyonlarımızın bir kısmı ulusal, bir kısmı da Uluslararası fuarlar. Kitap fuarımız uluslararası statüsünde bir fuardır. Tabi fuarlar bir şehrin gelişiminde, büyümesinde, tanıtımında büyük katkı sağlıyor. Bu yönüyle de fuarları önemsiyoruz. Sadece Malatya'mız için değil, Bölgemiz için de aynı zamanda önemli bir yeri var. Aynı zamanda Malatya'nın gelişmesi, büyümesi bölge açısından da artı bir destek olacaktır. Bölge şehirlerimizle birlikte bu büyümeyi gerçekleştireceğiz. Öncelik bu fuarımızın Malatya'mızın ekonomisine katkı sağlayacağından eminim. Geçen yıl 4 bin metre kare bir alanda yapı fuarını açmıştık. Bu sene yüzde 21 büyümeyle 4 bin 800 metre kapalı alan içerisinde bir fuarı gerçekleştirmiş olacağız. Genel krize rağmen bu fuarımızın büyümüş olması bir sevinç kaynağıdır” dedi.

Kayısı Festivali'nin önümüzdeki yıl yapacaklarını da ifade edene Polat, ”Kayısı Malatya'nın en önemli değerlerinden birisi ve alternatifsiz bir değer. Yaş kayısı dünyanın birçok yerinde üretilmekte ama kuru kayısının yüzde 75-80'ini Dünya üretiminde Malatya'mız tedarik ediyor. Ülkemizin 2013'den beri geçirdiği olağanüstü hallerden dolayı Kayısı Festivalimiz de daha çok müzik eksenli bir çalışmaydı. Bir nevi Malatya'da 4-5 gün içerisinde Malatya'mız hem eğleniyor hem de dinleniyorlardı. Bu geçirdiğimiz olağan üstü süreçlerden dolayı da genel de hep iptal edilmek zorunda kaldı konserler. Biz bu sene onun çalışmasını planlamasını yaptık. Konserlerle birlikte Kayısı Festivalini güçlendirmeye karar verdik. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları planlamaları yaptı. Spor, Kültürel etkinlikler, yarışmalar gibi programlarla güçlendirerek konser yoğunluklu bir festivalin ötesine geçip, konserin iptal edilse dahi festivalin devam ettiği bir sürece dönüştürdük. Bundan sonraki süreçte bu çerçevede belki bir hafta 10 gün sürecek Futbol müsabakalarının, okçuluk yarışmalarının olduğu, güreşlerin de kayısı festivali çerçevesinde yapıldığı birçok faaliyetlerle desteklenerek bunları bir sürece yayacağız. Bu süreç içerisinde de bundan sonra Kayısı Festivalini Büyüterek devam edeceğiz” şeklinde konuştu

Emekliler Parkı'nın boşaltılması ilgili çalışmaların hızlandığında belirten Polat,” Kenti meydanı ile ilgili, 112 Acil Eylem Planında vizyon projelerimizden birisi Malatya'mıza bir kent meydanını kazandırmaktı. Bununla ilgili Ziraat Bankası ile aramızda yaptığımız bir protokol var. Bu protokol çerçevesinde de ziraat bankasının geçici olarak taşınacağı yeri göreve geldiğim andan beri hızlıca başlattım. Ve hedef projelerden birisi o meydanın Malatya'mıza kazandırılmasıydı. Bu çerçevede de Ziraat Bankasının taşınacağı yer, idari bina bitmek üzere. O meydanda Ziraat Bankası, 3 tane büfe, Emekliler Parkı, Halk ekmek Meksaş'ın büfesi, Esenliğimizin bir market binası var, meydan dolayısıyla dolu dolu bir meydan. Bunların hepsi boşalacak. Bu sene orayı çok detaylı bir çalışma yapmadan, çıktıktan sonra meydanı düzenleyeceğiz ama geçici bir düzenleme yapacağız. Asıl meydan ile ilgili çalışma önümüzdeki sezon olacak, çünkü zemin etüdü ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kaç kat aşağı inebiliriz, bununla ilgili teknik çalışmaları yaptıktan sonra meydan düzenlemesi ile ilgili çalışmaları yapacağız. Orada bir de Kapalı Çarşımız var. Kapalı Çarşı yaklaşık 1,5 metre zeminden yüksek, burası hemzemin olacak. Eğer alta inersek alta indiğimiz tamamen alt zemin olacak. Orada şehir meydanı olduğu için mutlaka bir kat ineceğiz. Ama daha fazla kaç kat inebiliriz bunun da teknik çalışmalarını yapıyoruz. Özellikle 1. Katta yaşlılarımız, kadınlarımız, çocuklarımız, engellilerimiz için hem ihtiyaçlarını giderecek bir yer yapacağız, hem de Esenliğimizin de şubesinin olduğu bodrumda bir yer haline getireceğiz. Kaç kat ineceğimiz gibi çalışmaları henüz netleştirmedik. Bunu netleştirdikten sonra bu yıl içerisinde o meydanı düzlemiş olacağız “ ifadelerine yer verdi.

Bir gazetecinin yerel seçimlerde tekrar aday mısınız, Sorusuna ise Polat,” Aday adaylık süreci henüz başlamadı, aday adaylık süreci bir başlasın günü bir gelsin bugün en iyisini yapmakla mükellefiz. Görev aldığımız alanda bayrağı en iyi şekilde devretme ile sorumluyuz, süreç başladıktan sonra ailemle, yakın arkadaşlarım ile istişare yapıp buna göre karar veririm” şeklinde konuştu.