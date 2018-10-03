Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı

Büyükşehir Belediyesi yanındaki fuar alanında düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, bu yıl içerisinde 8 fuar gerçekleştirdiklerini belirtti. Polat, "Malatya'nın Büyükşehir olması sadece başında Malatya büyükşehir demek değil. Bununla ilgili adımları, çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili Malatyamızı fuarlar kenti haline getirmeliyiz. Malatya'yı düzenli bir şehir haline getirmeliyiz. Güzel Malatyamızı bütün paydaşlarıyla birlikte, gerek ilçe belediyelerimiz gerek diğer paydaşlarımız gerek STK'larımız basınımız, hep birlikte. Malatyamızı, bu güzel şehrimizi, örnek şehrimizi bu dört dörtlük şehrimizi hep birlikte ülkemizin marka şehirlerinden biri haline getirmeliyiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuşmasında şunları kaydetti:

"Bununla ilgili bir komisyon kurduk. Çok yoğun bir çalışma sonucunda daire başkanlıklarımıza, genel müdürlüklerimize, su kanalizasyon işletmemize, şirketlerimize konuyla ilgili çalışmalar yapma talimatını verdim. Oraya gelen bilgiler çerçevesinde iade ettiklerimiz oldu. Değerlendirebildiklerimiz yenisini eklediklerimiz oldu. Toplamda 314 faaliyet içerisinde 112 tanesini seçerek hemşirelerimizin milletimizin karşısına çıktık ve 112 acil eylem planı olarak ilan ettik. Şunu da itiraf etmek istiyorum. AK Parti sadece söylemez AK Parti yapar. 2002'den beri de bizim bu ülkeye yaptıklarımız açık bir şekilde ortadır. Muhalefetin hayal bile etmediklerini biz güne gün gerçekleştirdik."

"Dışa bağımlılığı kesinlikle engellememiz lazım"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise fuarların önemine değinerek, ”Ülkelerde gelişimin önceliği ve marka şehir olmasındaki temel esiri yapmış olduğu etkinliklerle hem ülke içinde hem ülke dışında kendisini kabul ettirmesi ile ve insanların o etkinlikler sebebiyle o ili tercih etmesiyle değerli bir oranda marka şehir olunması biraz da bundan geçiyor. Bu fuarda 55 tane katılımcıyla beraber Malatya'da yapı ve inşaat sektöründeki bütün ürünlerin tanıtımını ve Malatya halkına kendini yeni yapmış oldukları ürünleri sunarak bu bölgede yeni gelişimi nelerle olabileceğini bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu, "Çalışmamız lazım gayret göstermemiz lazım. Dışa bağımlılığı kesinlikle içeride ürettiğimiz ürünlerle engellememiz lazım. İhracat yaparak döviz girdisini sağlayarak yurt dışındaki bize baskı yapan ülkelerin emrinin altında olmadığımızı göstermemiz gerekiyor. Tabii ki ürettiklerimizi nasıl bir şekilde pazarlayabiliriz. Bunun en temel bariz örneği yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıları fuar alanlarına getirerek ürünlerimizin sergileyip onlara bizim de burada pazarda var olduğumuzu dünyaya ürün satabilecek nitelikte Avrupa'ya ürün satabilecek nitelikte sanayicilerimiz olduğunu esnafımızın tüccarımızın olduğunu ispat etmemiz lazım. Dolayısıyla gayret göstermemiz gerekiyor çalışmamız gerekiyor ve bu ekonomik sıkıntıları aşmamızın temelinde de üretime yönelmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı..

Malatya Valisi Ali Kaban da fuarların, illerin ve ülkelerin gelişmesinde önemli roller olduğunu vurgulayarak, ”Bir ilin bir vilayetin gerek yurt içi gerekse yurt dışında gündem oluşturabilmesi, o gündemin içinde kalıcı bir yer edinebilmesi ancak oluşturduğu değerlere mümkün oluyor. Bu değerlerin de oluşma süreci ancak etkinliklerle hayata geçiyor. Bugün açılışını yapacağımız yapı fuarı da bu tür etkinliklerden birisi olarak önce Malatya tarihine anlamlı yerini bulan bir çalışmadır. Ben bundan dolayı bu faaliyeti gerek ilk kez başlatan gerekse devam ettiren bunun için çaba sarf eden bütün dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu anlamda düşündüğümüzde gerek bir vilayetin gerek bir ülkenin değerleri olan ifade edilen belki 3 şey üzerinden okunabilir. Birisi ticaret ve sanayi alanında gösterdiği başarı bir diğeri sanat alanında gösterdiği başarı ve toplumsal ilişkiler düzeyinde tarihin içerisinde oluşturduğu yer. Bu anlamda bakıldığında Malatya tarihi itibariyle bu tarihi içerisinde bu mülkiyetin kaderinde oynadığı rol itibariyle zaten inkar edilemez bir yere sahip. Ticaret ve sanayi anlamında Malatya kökenli hemşehrilerimiz Türkiye ekonomisinde ciddi bir büyüklüğü ellerinde tutuyorlar. Bu her vilayete her ile nasip olacak bir şey değil. Bunun Malatya'ya da mutlaka yansımaları oluyor. Çoğu baba memleketi ata memleketi olarak gelip burada yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda da şu anda 3 organize sanayi hayata geçme aşamasında ciddi mesafeler kat etmiş durumda ayrıca özel organize sanayi yapıları da oluşturuluyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra yapılan duanın ardından 6. Yapı ve Dekorasyon Fuarı açılarak, stantlar gezildi. Fuar 7 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Fuarın açılış törenine Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce, kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri katıldı.