Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erzurum’da kampa girecek

Transferde dikkat çeken isimleri kadrosuna katan mavi-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da başlayacak. 28 Temmuz’da kendi tesislerinde toplanarak hazırlıklarının startını verecek olan Malatya temsilcisi, kamp hazırlıklarını ise Erzurum’da gerçekleştirecek.

Transferde son olarak Kırgız oyuncu Kaiumzhan’ı kadrosuna katan BAL ekibinin bir diğer talip olduğu yabancı oyuncu Meye ise TFF’nin hayata geçirmeye hazırlandığı ‘BAL takımları tek yabancı oyuncuyla mücadele edecek’ maddesine takıldı.

Bu kural nedeniyle şimdilik Meye transferini rafa kaldıran Yeşilyurt, yerli transferinde ise rotayı 3.lig pazarına çevirdi. 3.ligden BAL’a dönme kararı alan oyuncuları kıskacına alan Malatya ekibi, biri forvet olmak üzere 4 transfer daha yapmayı planlıyor.

Bu arada Malatya ekibinde yeni sezon kamp programı netleşti.

Mavi-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz Cumartesi günü Malatya’da toplanacak.

BAL ekibi yeni sezon hazırlıklarının startını Malatya’da verdikten sonra, kamp hazırlıkları için Erzurum Palandöken’e gidecek.