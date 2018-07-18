Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 15:49

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erzurum’da kampa girecek

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz Cumartesi günü Malatya’da toplanacak.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erzurum’da kampa girecek

18 Temmuz 2018 15:49


Transferde dikkat çeken isimleri kadrosuna katan mavi-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da başlayacak. 28 Temmuz’da kendi tesislerinde toplanarak hazırlıklarının startını verecek olan Malatya temsilcisi, kamp hazırlıklarını ise Erzurum’da gerçekleştirecek.


Transferde son olarak Kırgız oyuncu Kaiumzhan’ı kadrosuna katan BAL ekibinin bir diğer talip olduğu yabancı oyuncu Meye ise TFF’nin hayata geçirmeye hazırlandığı ‘BAL takımları tek yabancı oyuncuyla mücadele edecek’ maddesine takıldı.


Bu kural nedeniyle şimdilik Meye transferini rafa kaldıran Yeşilyurt, yerli transferinde ise rotayı 3.lig pazarına çevirdi. 3.ligden BAL’a dönme kararı alan oyuncuları kıskacına alan Malatya ekibi, biri forvet olmak üzere 4 transfer daha yapmayı planlıyor.


Bu arada Malatya ekibinde yeni sezon kamp programı netleşti.


Mavi-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz Cumartesi günü Malatya’da toplanacak.


BAL ekibi yeni sezon hazırlıklarının startını Malatya’da verdikten sonra, kamp hazırlıkları için Erzurum Palandöken’e gidecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç