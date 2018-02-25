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25 Şubat 2018 17:13

Malatya Yeşilyurt Belediyespor haftalar sonra galip

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor haftalar sonra galip

25 Şubat 2018 17:13

Grup’un 20. haftasında sahasında ligin güçsüz ekiplerinden Elazığ Yolspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3-0 kazanarak haftalar sonra 3 puan aldı.


Yeşiltepe 3 numaralı sahada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında zorlanmayan Malatya ekibinin gollerini 46.dakikda Mehmet Ali, 58’de penaltıdan Erdal, dakika 70’de ise Mert Ali attı.


Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Metehan, Harun, Bedrettin, Yunus, Mustafa, Mert Ali, Cuma, Mehmet Ali, Erdal, Erdem, Murat on biriyle çıktı.


Sondan ikinci sırada bulunan rakibi karşısında sonuca gitmekte zorlanmayan Malatya ekibi 5 hafta sonra galip gelerek kötü gidişe dur dedi.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 23’e yükseltti ve 8. Sıradaki yerini korudu.




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