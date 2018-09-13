Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında galip

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Kahramanmaraş temsilcisi Elbistan Belediyespor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Elbistan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 69. dakikada Kırgız oyuncu Kaiumzhan attı. Yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yapan Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor bu kapsamda Elbistan Belediyespor ile deplasmanda bir hazırlık müsabakası oynadı. Rakibi karşısına Gökhan, İbrahim, Deniz, Erhan, Yunus, Kaiumzhan, Mert Ali, Mehmet, Harun, Adem Vedat 11'i ile çıkan mavi beyazlılar, 90 dakika boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. 68. dakikada İbrahim'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi penaltı olarak değerlendirilince, atışı kullanan Kaiumzhan takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeşilyurt Belediyespor rakibini 1-0 mağlup ederek, yeni sezon öncesi moral buldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor antrenörü Hayati Palancı, oynadıkları hazırlık maçının yeni sezon öncesi takımın son durumunu görme açısında iyi olduğunu söyledi.

Hazırlık maçlarının ölçü olmadığını belirten Palancı, “Bugün yeni sezon öncesi son provamızı yaptık. Takımımın performansından memnunum. Tabi bugün ilkyarı bazı bölümlerde çok iyi değildik. İkinci yarıda ise kontrol bizdeydi diyebilirim. Takımdaki bütün oyunculara şans vermeye çalıştım ve ortaya çıkan fotoğrafı beğendim diyebilirim” diye konuştu.