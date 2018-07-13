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13 Temmuz 2018 16:17

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kırgız oyuncu Kaiumzhan Sharipov ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, önemli bir transfere imza atarak Kırgız oyuncu Kaiumzhan Sharipov ile her konuda anlaşmaya vardı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kırgız oyuncu Kaiumzhan Sharipov ile anlaştı

13 Temmuz 2018 16:17


Türkiye’de ilk olarak Osmanlıspor’a transfer olan, oradan da bir çok Bölgesel Amatör Lig takımında forma giyen orta saha oyuncusu Kaiumzhan Sharipov’un son durağı Malatya Yeşilyurt Belediyespor oldu. En son Türk Metal Kırıkkalespor takımında forma giyen Kaiumzhan Sharipov, orta sahanın sağında görev yapıyor.


2 sezon önce 3.lige yükselen Elazığ Belediyespor’un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Kırgız oyuncunun birçok talibi olmasına rağmen mavi-beyazlı kulüple anlaşması camiada sevinçle karşılandı. 27 yaşındaki Kaiumzhan Sharipov, orta saha oyuncusu olmasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken bir oyuncu.


Meye de tamam


Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, eski oyuncusu Laurys Meye ile de prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. 2 sezon önce formasını giydiği Malatya ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenilen Meye ile her konuda anlaşmaya varıldığı ve Gobon’lu oyuncunun önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.


Laurys Meye son olarak BAL ekibi Ünye 1957 takımında forma giymişti.




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