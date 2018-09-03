Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Malili forvet Diallo’yu transfer etti

Yeni sezona iddialı girmek için güçlü bir takım kurmayı hedefleyen mavi-beyazlılar, forvet hattına önemli bir transfer yaptı.

Hayati Palancı’nın çalıştırdığı Yeşilyurt, geçen sezon Van Erciş takımında attığı 14 golle adından söz ettiren forvet oyuncusu Boabacar Faradji Diallo’yu transfer etti.

Malatya Yeşilyurtspor hazırlık maçını farklı kazandı

Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Maraş 1920 takımıyla oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Yeni sezon öncesi kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk hedefleyen Malatya ekibi, aynı grupta yer aldığı Maraş 1920 takımıyla Malatya’da karşı karşıya geldi.

Mavi beyazlılar rakibi karşına Gökhan, İbrahim, Yunus, Erhan, Deniz, Mehmet, Vedat, Adem, Kaiumzhan, Mert Ali ve Diallo on biriyle çıktı.

Rakibi karşısında maç genelinde oldukça etkili bir oyun oynayan Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini Kaiumzhan, Engin Yıldız ve Harun Aytemur kaydetti.