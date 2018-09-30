Malatya Yeşilyurt Belediyespor son dakikalarda açıldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 2. haftasında sahasında Araban Belediyespor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibini 3-1 yenerek galip geldi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısında uzun süre berabere götürdüğü maçı son 15 dakikada bulduğu gollerle kazandı.

90 dakikalık bölümü büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı Kaıumzhan (3 ve 78 dakika) ve Miraç (90+4) ayağından bulduğu gollerle 3-1 kazanan Malatya temsilcisi 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

Evsahibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmaya Gökhan Zirekli, İbrahim Tokay, Yunus Emre, Erhan Gözetlik, Deniz Işık, Mehmet Güler, Vedat Taşdemir, Adem Şahin, Kaıumzhan, Engin Yıldız ve Mert Ali Turgut on biriyle çıktı.

Müsabakada daha etkili olan taraf Malatya Yeşilyurt Belediyespor birçok net gol pozisyonunda sonuca gidemezken, galibiyeti getiren goller son 15 dakikada geldi.

İki haftada ikinci galibiyetini alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da maç sonrası büyük sevinç yaşanırken, mavi beyazlı takımın hocası Hayati Palancı, zor bir müsabakayı kazandıklarını söyledi.

Maçı kazanmak için çok uğraştıklarını ancak gollerin son bölümlere doğru geldiğini ifade eden Palancı, “Bugün güçlü bir takıma karşı oynadık. Maçın ilk dakikalarında gelen golün şokunu üzerimizden çabuk attık. Ancak sonraki dakikalarda son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Bazı oyuncularımızın hala eksikleri var ve bu durum takımada yansıyor. Bu zor maçı kazandığımız için mutluyuz. Sevindiğim nokta geçen haftaya göre daha iyi oynamamız oldu” diye konuştu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 3. haftasında deplasmanda Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisan ile karşı karşıya gelecek.

Pütürge Belediyespor deplasmanda 1-0 yenildi

Malatya'nın Bölgesel Amatör Lig'deki diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor ise deplasmanda Ankas İstiklalspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Malatya ekibi 2 haftada ikinci mağlubiyetini almış oldu. Pütürge Belediyespor ligin 3. haftasında sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.