Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da 2 yeni transfer

İç ve dış transferde hareketli saatlerin yaşandığı mavi-beyazlı kulüpte Teknik Direktör Hayati Palancı’nın raporu doğrultusunda 2 isim daha transfer edildi.

Malatya temsilcisi, Siirt il özel idarespor’dan Emrullah Sarıhasanoğlu ile Yeşilovaspor’dan Emre Dinarlı’yı renklerine bağladı. İç transferde Murat Avcu, Erdem İsotçu, Mübarek Kılıç, Abdulvahap Kaya ve Yunus Emre Eserdi ile tekrar anlaşan mavi beyazlı kulüp, dış transferde ise Gökhan Zirekli, Mehmet Erdem ve Ramazan Çavuş’un ardından Emrullah Sarıhasanoğlu ve Emre Dinarlı’yı renklerine bağladı. Palancı’nın İzmirspor’dan öğrencileri olan Emrullah Sarıhasanoğlu ve Emre Dinarlı attıkları imzayla Malatya Yeşilyurt Belediyespor’lu oldu. 1995 doğumlu Emrullah Sarıhasanoğlu Altay, İzmirspor ve son olarakta Siirt İl Özelidarespor’da futbol oynadı.

Futbola İzmirspor’da başlayan Emre Dinarlı ise sırasıyla İzmir Büyükşehir Belediyespor, Torbalı ve son olarak da Yeşilovaspor’da görev yaptı.

Mavi- beyazlı kulübün transfer çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kartepe ya da Bolu’da kampa gireceği belirtildi.