Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Araban maçı hazırlıkları sürüyor

Grup'ta sezona galibiyetle başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Araban Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Morallerin yüksek olduğu mavi beyazlılarda, hedef galip gelerek ikide 2 yapmak.

Takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Hayati Palancı, sezona iyi başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Sezona galibiyetle başlamak önemliydi ve bizde bunu başardık. Takımda şuanda her şey yolunda ve zamanla her şeyin daha da iyi olacağı inancındayım. Bizim bu sezon ki hedefimiz belli Malatya'ya bir 3.lig takımı kazandırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Geçen hafta oyuncularımın iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum. Tabi yüzde yüz hazır olmadığımızın farkındayız. Bunun için biraz daha zaman lazım” dedi.

“Araban ligin iyi ekiplerinden birisi”

Palancı, bu hafta sahalarında zor bir maça çıkacaklarını da belirterek, şunları söyledi:

“Sezona Pütürge maçıyla başladık. Fikstür gereği bu hafta tekrar Malatya'da oynayacağız. Açıkçası zor bir müsabaka bizi bekliyor. Gaziantep temsilcisi Araban ligin iyi ekiplerinden birisi diye düşünüyorum. Bu anlamda çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz.”