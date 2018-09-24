Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da galibiyet sevinci

Bu tablo Malatya futbolu adına oldukça sevindirici bir tablo diye düşünüyorum. Oraya gelen bütün futbolseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgesel Amatör Lig'de sezonun açılış maçında Pütürge Belediyespor'u 1-‘lık skorla yenen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da lige galibiyetle başlamanın sevinci yaşanıyor.

Aldıkları galibiyeti değerlendiren Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, odlukça önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

“Malatya'nın adına yakışır bir müsabaka oldu”

Palancı, Malatya derbisinin oldukça güzle bir havada oynandığını kaydederek, “İki takımı da yürekten kutluyorum gerçekten Malatya'nın adına yakışır bir müsabaka oldu. Maça gelecek olursak, tabi bana göre sezonun en zor maçlarından birisiydi. Hava sıcaklığı, rakibin Malatya takımı olması, futbolcuların ilk maç baskısı gibi olumsuz etkenler iki takımı da etkiledi diye düşünüyorum. Kazanmak çok önemliydi, kazanarak önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Mücadele boyunca disiplinden kopmayan, maç bir an olsun bırakmayan oyuncularımı gönülden kutluyorum. Lige iyi başlamak önemliydi” dedi.

“Malatya'mıza bir 3.lig takımı kazandırmak istiyoruz”

Palancı, Malatyalı futbolseverlere de teşekkür ederek şunları söyledi:

“Pazar günü oynadığımız müsabakayı binlerce Malatyalı izledi. Bu tablo Malatya futbolu adına oldukça sevindirici bir tablo diye düşünüyorum. Oraya gelen bütün futbolseverlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon Malatyalıların da desteğiyle Malatya'mıza bir 3.lig takımı kazandırmak istiyoruz.”