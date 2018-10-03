Malatya'da 1 ayda 113 silah ele geçirildi

Açıklamada bir ayda ruhsatsız 113 silah yakalandığı belirtildi.

Malatya Emniyetinin açıkladığı faaliyet raporuna göre TEM ve KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin Malatya'daki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, toplam 56 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. İşlem yapılan şahıslardan 1'inin tutuklandığı belirtilirken 25 şahsın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, firari durumunda olan 5 şahsın ise yakalanması içinde çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Ayrıca FETÖ/PDY'ye yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda da 7 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 1 şahsın tutuklandığı, 5 şahsın ise talimat üzerine illerine teslim edildiği belirtildi.

Kaçakçılara geçit yok

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında ise, 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. Bu suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 1 ayda 11 bin 230 adet sahte ilaç, bin 600 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 71 adet kaçak cep telefonu, 4 bin 838 paket kaçak sigara, 132 kilogram nargile tütünü ve 282 litre boğma rakının ele geçirildiği kaydedildi.

Göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda ise yakalanan 57 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. Yine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında da ise Tarihi Eser Kaçakçılığı yapan 1 şahsın gözaltına alındığı, yapılan aramalarda ise 3 adet sikke ve 26 adet objenin ele geçirildiği açıklandı.

22 zehir taciri tutuklandı

Malatya genelinde uyuşturucu madde ticareti ve madde kullanılmasını engellemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda ise, 1 ay içerisinde 61 şahıs gözaltına alınırken, bunlardan 40'ı hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Bu şahıslardan adliyeye sevk edilen 22 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 6 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı açıklandı. Savcılık sorgularının ardından serbest bırakılan kişi sayısı ise 33 olarak açıklandı.

Uyuşturucu ticaretine yönelik 1 aylık çalışmalarda ise 8 kilo 428 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar, 148,60 gram sentetik kannabinoid, 34 gram metanfetamin ile 971 adet hap ele geçirildiği belirtildi.

61 bin kişi sorgudan geçti

Eylül ayı faaliyet raporunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde 61 bin 88 kişinin de güvenlik sorgusundan geçirildiği açıklandı. Bu sorgulamalar kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 163 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Ayrıca bu uygulama ve denetimlerde 41 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet kurusıkı tabanca, 44 adet av tüfeği, 26 adet adet av tüfeği kartuşu, 550 adet çeşitli çaplarda fişek, 830 adet uyuşturucu hap, 1 kilogram 815 gram uyuşturucu madde, 100 TL sahte para ve 31 kesici aletin de ele geçirildiği belirtildi.

Yasa dışı bahse sıkı takip

Malatya polisinin Eylül ayında, özellikle yasa dışı bahis ve kumar oynatan iş yerlerine yönelik de denetimlerinin sıkılaştırıldığı belirtilerek, bu kapsamda 2 adet tombala makinası, 1 adet paramatik cihazına el koyduğu da açıklamada yer aldı. Uygulamalarda tombala oynatan iş yerlerine yapılan baskınlarda 45 şahsa işlem yapıldığı ve toplamda 11 bin 655 TL idari para cezası uygulandığı da belirtildi. Denetim ve uygulamalarda ayrıca 12 faili meçhul olay aydınlatılırken, kimlik bildirme kanunu çerçevesinde 1 iş yerine ise müşteri bilgilerini anlık göndermediğinden dolayı 5 bin 942 TL idari para cezası uygulandığı dile getirildi.

Güven timleri iş başında

Kentin işlek noktalarında görev yapan güven timlerinin de faaliyetlerine yer verilen açıklamada, Eylül ayında yapılan denetimlerde 1 şahsın üzerinde tarihi eser değeri olan 1 adet metal yüzük, 1 adet ok başı, 1 adet değerli taş ve 26 adet tarihi paranın ele geçirildiği belirtildi.

Bir ayda 3 milyon TL'den fazla ceza

Eylül ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise toplam 58 bin 957 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve bu kapsamda 5 bin 429 araç sürücüsü ile 8 bin 90 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 441 bin 844 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Bu uygulamalarda ayrıca 118 araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken, 938 araç ise trafikten men edildi. Denetimler sırasında ayrıca ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 5 araç sürücüsüne de ceza kesildiği ifade edildi.