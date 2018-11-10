Malatya'da 10 Kasım törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde Malatya'nın Akçadağ, Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde de törenlerle anıldı.

Hekimhan'da gerçekleşen anma törenleri Atatürk Meydanında düzenlendi. Programa Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çaldı. Çok sayıda vatandaş da, araçlarının kornalarını 2 dakika boyunca çalarak, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen etkinlik ile devam etti.

Arguvan'da anma programı

Arguvan ilçesinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Arguvan Nazim Hikmet meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde başlayan törende ilçe kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından çelenk sunuldu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te çalınan sirenler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajın okunması ardında tören sona erdi

Akçadağ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı

Atatürk Ölümünün 80.yıldönümünde Akçadağ'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Akçadağ'da ilk anma töreni Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Düzenlenen törende, protokol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Buradaki tören, sirenlerin çalması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından 10 Kasım Atatürk'ü anma programı Akçadağ Öğretmen Evi'nde devam etti.

Akçadağ Öğretmen Evi'nde yapılan anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı şiirler ve Atatürk'ün sevdiği türküler eşliğinde program sona erdi.

Törenlere Akçadağ Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Halil Pehlivan, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mustafa Tunç, daire kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.