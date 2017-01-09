Malatya’da 135 mahallenin yolu kapandı

Malatya’da 135 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malatya’da 8 Ocak Pazar günü gece yarısından itibaren başlayan kar yağışına karşı önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, kapanan kırsal mahalle yollarını gün içerisinde tekrar tekrar açıyor. Bugüne kadar 716 mahallede 9 bin 961 kilometre kapanan yolu açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Son kar yağışı ile birlikte 135 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu Pütürge’de 23, Kuluncak’ta 21, Hekimhan’da 15, Darende’de 13, Akçadağ’da 12, Doğanşehir’de 11, Arapgir’de 9, Yazıhan’da 5, Arguvan’da 9 Yeşilyurt’ta 7, Kale’de 5, Battalgazi’de de 5 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Bazı bölgelerde çığ tehlikesine karşı önlemler alan ekipler, araçlara zincir takılması hususunda vatandaşlara uyarılarda da bulunuyor. Yeşilyurt ilçe sınırlarında bulunan ve Malatya’yı Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlayan yolun Bürücek Yaylası mevkiinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar da yine Büyükşehir Belediyesinin gayretli çalışmaları sonunda kurtarıldı.

Yüksek kesimlerde kapanan yolların yanı sıra Bürücek yolunda da sık sık tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapan ekipler; görüş mesafesinin düşmesi, tipi ve fırtınanın başlaması, ayrıca yola çığ düşmesi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdi. Fırtınanın etkisini azaltmasıyla birlikte ekipler çalışmalarına tekrar devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezine yağması beklenen kar ile ilgili de hazırlıklarını tamamladı. Mücadelede kullanılacak araçların bakımları yapılarak, gerekli donanımlar takıldı. Kent merkezinde yayaların da rahat hareket edebilmeleri için solüsyon karışımlar hazırlandı. Öte yandan kar yağışı beklentisi nedeniyle karla mücadele ekipleri gece yarısından itibaren Eski Belediye meydanında hazır bekletildi.