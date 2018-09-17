Malatya'da 187 bin 424 öğrenci ders başı yaptı

Malatya'da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Malatya'da törenle başladı. Çalan ilk ders ziliyle birlikte kent genelindeki 857 okulda 197 bin 424 öğrenci ders başı yaptı.

Özalper İlkokulunda düzenlenen törene Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, Ak Parti Malatya Milletvekili Vekilli Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve çok sayıda veli ile öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya'da 857 okulda 187 bin 424 öğrenci ve 13 bin 91 öğretmenin ders başı yaptığını belirterek, "İlimiz genelinde devam eden ve bu yıl hizmete girecek olan 12 okul ve 156 derslik ile birlikte ilimizin eğitim fiziki altyapısı daha da güçlenmiş olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. Böylece ilimizde tam gün tam gün eğitim hedefini yüzde 96 oranında gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Malatya Vali Vekili Ali Deniz Sürmen ise eğitimin önemine vurgu yaparak, “Öğretmenlerimiz mutlaka kendi mesleki ve kariyerleri anlamında ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kendilerine emanet edilen bu çocukları kendi çocukları gibi, en iyi şekilde yetiştireceklerine olan inancımız tam" şeklinde konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Vali Sürmen, “Anne ve babalarınızın bütün imkanları kullanarak, yemeden, içmeden, kısıtlı imkanlarla okutup bu vatana bu millete, özellikle de kendinize faydalı birer insan olabilmek, kendi ayakları üzerinde durabilen, kimseye muhtaç olmadan hayatınızı idam ettirebilmeniz için sizlere sunulan bu imkanı çok iyi değerlendirmelisiniz. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılınızı iyi bir şekilde tamamlayarak anne ve babanıza mutlaka güzel bir hediye olarak götürmelisiniz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okula ilk başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından “hoş geldin çiçeği” verildi.