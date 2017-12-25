Malatya’da 2 bin yıllık küp bulundu

Doğanşehir’de bir vatandaşın kendi bahçesinde yaptığı kazı sırasında bir küpü fark edip küpün tarihi nitelikli olduğunu düşünerek Müze Müdürlüğüne başvurması sonrası, uzmanlar bölgeye gitti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma ile Pithosun bulunduğu alanın etrafının temizleyerek Pithosu yerinden çıkarmadan kazı esnasını aşama aşama belgeledi.

Herhangi bir kültür varlığı tespiti yapılmayan Pithosun etrafı genişletilip destek noktalarından halatlarla bağlanılarak inkısa zamanda tescilinin yapılarak koruma altına alınacağını belirtti.

Bulunan Pithosun pişmiş topraktan yapıldığı ve çark yapımı olduğunu kaydeden İskenderoğlu, “Bulunan Pithos formunu sivri dipli, geniş gövdeli, kısa boyunlu, kalın cidarlı, dışa taşkın kalın dudaklı, gövde üzerinde dört adet kabartma kuşak ve kuşak üzerinde çizgisel motifler bulunuyor. Pithosun yüksekliği 135 cm, çapı 92 cm, ağız çapı ise 54 cm. Pithosun Roma dönemine ait olduğunu ve 2 bin yıllık olduğunu değerlendiriyoruz. Pithos Malatya Müzesi Müdürlüğü olarak bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde kendi kategorisinde bu büyüklükte, bu sağlamlıkta ele geçirilen tek eserdir" diye konuştu.